Não há soluções, há caminhos: 7 de novembro

Educar o olhar é muito mais do que educação visual. Educar o olhar é ensinar a ver os motivos e as razões, as vantagens e os inconvenientes. É por aqui que começa a moral e a ética: olhar a realidade como quem se dá conta, e sem julgar antecipadamente, do que é construtivo e do que o não é.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.