Balanço da Operação “Censos Sénior 2020”

A Guarda Nacional Republicana (GNR), durante o mês de outubro de 2020, realizou a Operação “Censos Sénior”, com o objetivo de identificar a população idosa, que vive sozinha, isolada, ou sozinha e isolada, através da atualização dos registos das edições anteriores.

Durante a operação, os militares privilegiaram o contacto pessoal com as pessoas idosas em situação vulnerável, no sentido de sensibilizarem e alertarem este público-alvo para a adoção de comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla, furto e ainda para prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool, bem como para a adoção de medidas preventivas de propagação da pandemia COVID-19

Assim, durante a operação, foram realizadas 34 ações em sala e 3652 ações porta a porta, abrangendo um total de 20.747 idosos.

Desde 2011, ano em que foi realizada a primeira edição da Operação “Censos Sénior”, a Guarda tem vindo a atualizar a base de dados geográfica, então criada, proporcionando assim um melhor apoio à nossa população idosa, o que certamente contribui, por um lado, para a criação de um clima de maior confiança e de empatia entre os idosos e os militares da GNR e, por outro, para o aumento do seu sentimento de segurança.

Na operação “Censos Sénior 2020”, a GNR sinalizou 42.439 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, em razão da sua condição física, psicológica, ou outra que possa colocar em causa a sua segurança.

As sinalizações distribuem-se geograficamente, do seguinte modo:

Distrito Idosos sinalizados Aveiro 1 383 Beja 3 403 Braga 1 543 Bragança 3 285 Castelo Branco 1 842 Coimbra 1 334 Évora 2 654 Faro 3 313 Guarda 4 585 Leiria 1 090 Lisboa 767 Portalegre 3 104 Porto 857 Santarém 2 035 Setúbal 1 734 Viana do Castelo 1 043 Vila Real 5 065 Viseu 3 402 TOTAL 42 439

A GNR continuará a acompanhar os idosos sinalizados, através de visitas regulares às suas residências, no sentido de realizar mais ações de sensibilização e fazer a avaliação da sua segurança, colaborando com as demais entidades locais, na procura da melhor qualidade de vida da população idosa, em especial dos mais vulneráveis.