Inscrições ainda abertas para concurso de fotografia “Vamos fotografar as nossas tradições”

A população pertencente ao concelho de Almeirim interessada em participar no concurso “Vamos fotografar as nossas tradições” ainda se podem inscrever através do site do projeto “Marcas na História”. As inscrições começaram no dia 26 de outubro e terminam a 7 de dezembro. Os interessados podem inscrever-se em um dos três escalões:

Participantes com 12 anos até dia 5 de abril de 2021;

Participantes com 18 anos até dia 5 de abril de 2021;

Participantes com mais de 18 anos.

O concurso surge em prol do projeto “Marcas na História” que, segundo o site, o objetivo do projeto é “promover o reconhecimento do valor das diferenças culturais e do diálogo entre culturas, bem como a importância da diversidade de vozes, territórios e recursos”.

O projeto também realizou um concurso no ano passado intitulado de “Vamos fotografar o nosso Património Religioso”.