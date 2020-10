Começa esta sexta-feira, dia 23 de outubro, uma greve feita pelos funcionários e que afeta todas as escolas de Portugal.

No concelho de Almeirim, as escolas da freguesia de Fazendas de Almeirim continuam em funcionamento. Na cidade de Almeirim, a única escola fechada é a Escola de Educação Básica do Canto do Jardim (P3).