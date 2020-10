Fazendense e Benfica: Taça do Ribatejo definida

O sorteio da Taça do Ribatejo ditou que o Fazendense e Benfica do Ribatejo vão jogar em casa na ronda agendada para 1 dezembro.



Fazendense – Aldeiense e Benfica do Ribatejo – Glória são os jogos que envolvem equipas do concelho.



Ouriense – AD Mação; Alcanenense – Ferreira do Zêzere; Marinhais – U. Tomar; Os Águias – Entroncamento; Caxarias – Cartaxo; Ortiga – Coruchense; Rio Maior – Amiense; Rebocho – Espinheirense; Fátima – Tramagal; Porto Alto – CD Salvaterrense; Torres Novas – CCRD Mocarriense; Vasco da Gama – Abrantes e Benfica.

O Samora Correia e o Riachense estão apurados para a segunda eliminatória, pois os seus adversários, Pontével e Pego, tinham desistido das provas das AFS.