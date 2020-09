Funeral de António Gomes Jesus é esta terça

António Gomes de Jesus faleceu este domingo, dia 20 setembro, vítima de doença prolongada. que fazia parte da direção da secção de andebol dos 20Km de Almeirim.



António Gomes jogou vários anos no U.Almeirim e fez parte da celebre equipa que jogo no jogo da Taça de Portugal no Estádio da Luz.

Natural do Couço, António Gomes chegou a Almeirim pela mão do Dr. António Jorge estagiar na Junta Nacional do Vinho. Aqui conheceu a esposa a constituiu família. Foi Regente Agrícola, e mais tarde licenciou-se em Economia.

O corpo vai ser cremado esta terça-feira às 17horas, e o corpo encontra- se na casa mortuária do cemitério de Almeirim.