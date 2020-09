Clube dos Infantes encerra portas

O Colégio Clube dos Infantes vai encerrar as portas já a partir de 30 de setembro e algumas famílias procuram agora soluções para os filhos, a poucos dias do arranque do ano letivo.



A informação foi prestada aos pais e funcionários no final de agosto e justificada com “os enormes prejuízos sofridos durante o período de confinamento absoluto, que foram mitigados apenas parcialmente com recurso a apoios resultantes de medidas estatais e de endividamento próprio, continuam a fazer-se sentir presentemente. Esta situação agravou-se substancialmente com a constatação, por razões inerentes a cada uma das famílias, de uma redução drástica do número de crianças inscritas para o ano letivo 2020/2021.”

Numa nota divulgada aos encarregados de educação e que O ALMEIRINENSE teve acesso, a empresa diz que “sempre pugnou pela qualidade dos serviços que presta no seu estabelecimento de educação, o qual constitui um projeto profissional exercido com responsabilidade e total empenho a todos os níveis. A atual situação excecional de emergência de saúde pública de âmbito internacional causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19, que afeta o país e o mundo na sua globalidade, acarretou consequências muito graves ao nível da capacidade de manutenção em funcionamento do estabelecimento escolar desta sociedade.”



A Sociedade O Clube dos Infantes, Creche e Jardim de Infância, Lda mostra-se também disponível para prestar “todo o apoio nos processos administrativos de transferência de alunos, sendo praticadas todas as diligências que forem necessárias para o efeito. Agradecemos a compreensão demonstrada pelas Famílias neste período difícil e de incerteza, que afetou e afeta a nossa comunidade e congratulamo-nos com o enriquecimento pessoal que resultou de todos os anos de atividade desta escola.”



Por fim desejam “a todas as Crianças e às Famílias uma vila plena, com saúde e realização pessoal.”