Biblioteca Municipal e Polo de Fazendas de Almeirim recebem as novidades de setembro

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval e o Polo de Fazendas de Almeirim, juntamente com a Câmara Municipal de Almeirim, apresentam as novidades do mês de setembro para os amantes de livros.

Na Biblioteca Municipal, situada na cidade de Almeirim, os leitores vão poder encontrar livros para os adultos como “O Jogo do Crime” da escritora britânica Rachel Abbott, “O Comboio das Crianças” da autora italiana Viola Ardone, “A Perdição de D.Sancho II” do escritor brasileiro Paulo Pimentel, entre outras obras de diversos escritores. Na secção de Infanto Juvenil, os leitores mais jovens vão ter a oportunidade de ler livros como “O Macaco Rabugento” da autora americana Suzanne Lang, “Big Nate – Na maior” do escritor americano Lincoln Peirce, “Uma Aventura Voadora” das escritoras portuguesas Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, entre outras obras.

Algumas das novidades presentes no Polo de Fazendas de Almeirim para os adultos são “Margarida Espantada” do jornalista e escritor Rodrigo Guedes de Carvalho, “Noivos à força” da autoria de Christina Lauren, entre outros escritores. Para as crianças, vão encontrar “Serei sempre o teu abrigo” do autor português Valter Hugo Mãe, “A Elefanta Julieta na cidade”, da autora norte-americana Melissa Crowton, entre outros livros.

Mariana Cortez