Não há soluções, há caminhos: 29 de agosto

Cristo disse: “Quem não é por mim, é contra mim!” E isto é muito sério: quem não se põe do lado da justiça e da verdade, não pense que fica de fora a abster-se, porque mesmo a sua passividade ou inércia já é um mal e um problema para os outros. Não podemos ser neutrais. Se não estamos do lado do bem, é porque estamos do lado do mal.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.