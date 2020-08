NERSANT aposta em b-learning: Formação de formadores combina curso à distância e formação presencial

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém tem inscrições abertas para várias ações de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, que vão arrancar em setembro em toda a região. A novidade é a combinação de formação à distância e situação presencial, o chamado b-learning.

Ourém, Fátima, Torres Novas, Cartaxo, Abrantes e Santarém são as localidades para onde estão abertas as inscrições para este curso, que permite aos participantes a obtenção de habilitação legal para a prestação de serviços de formação profissional.

Em Ourém, prevê-se que o curso inicie no dia 15 de setembro, seguindo-se o arranque do mesmo em Fátima, no dia 17 do mesmo mês. O início da formação em Torres Novas está previsto para 23 de setembro. Dia 28, a ação começa no Cartaxo, dia 29 em Abrantes e dia 30 de setembro, em Santarém.

A frequência e conclusão com aproveitamento do curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores proporcionará aos formandos a aquisição e o desenvolvimento de competências no domínio pedagógico, o que lhes permitirá o exercício da função de formador nas áreas para as quais estão habilitados. Para além da obtenção do Certificado de Competências Pedagógicas, os formandos passam ainda a pertencer à Bolsa de Formadores da NERSANT.

Os interessados em inscrever-se nas ações de Formação Pedagógica Inicial de Formadores em agenda, podem fazê-lo online no portal da associação, em www.nersant.pt. Para mais informações sobre os cursos, os interessados devem contactar o Departamento de Formação e Qualificação da NERSANT através dos contactos dfq@nersant.pt.