Almeirim recebe Grande Prémio Karting da NERSANT

A cidade de Almeirim vai ser palco do Grande Prémio Empresarial de Karting da Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT) que se vai realizar a 19 de setembro no kartódromo de Almeirim.

Cláudia Monteiro, do Gabinete de Apoio e Comunicação da NERSANT, admite que cada edição em média recebe 20 empresas da região e que a prova já ajudou a iniciar negócios entre empresas: “Uma das vantagens enumeradas pelas empresas participantes no Karting NERSANT é a criação de redes de contactos empresariais durante o evento, onde se junta diversas empresas da região. Para além disso, muitas empresas acabam por travar conhecimentos e trocar contactos comerciais com outras empresas participantes”.

A mesma fonte admite que o objetivo do evento é dar aos colaboradores um dia fora da rotina profissional mas que também ajude na questão profissional: “Queremos promover o reforço de laços profissionais e o aumento do espírito de equipa, tão importantes na produtividade de uma empresa”.

No entanto, a NERSANT mostra-se preocupada com a edição de 2020 do evento por causa da pandemia causada pela Covid-19 e admitiu que organizou medidas como cada participante deve trazer o seu próprio capacete para a corrida e que todas as áreas vão ser fechadas: “O paddock (zona de boxes) adaptará a sua dimensão ao número de equipas inscritas e o briefing e entrega de prémios serão realizados apenas com a presença de um elemento por equipa”.

As inscrições já se encontram abertas e disponíveis no site da NERSANT: www.nersant.pt e as empresas podem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos pelos contactos 249 839 500 ou por dame@nersant.pt.

Mariana Cortez