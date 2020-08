Footkart regressa aos treinos com a equipa que vai disputar o Campeonato Nacional

A direção e treinadores do Footkart regressaram na quinta-feira, dia 13 de agosto, aos treinos cumprindo escrupulosamente as indicações da DGS.

Depois da elaboração do Plano de Contingência e sempre em articulação com a autarquia, o Footkart regressou aos treinos com todas as precauções inerentes à época que vivemos.



“Medição da temperatura a todos os intervenientes à entrada, proibição de utilização de balneários, cumprindo distanciamentos, garrafas de água individuais e utilização de máscaras para todos os que não estavam em atividade foram várias das regras implementadas”, explica o Vasco Carvalho.



O Presidente detalha que no “início de uma época desportiva atípica que todos desejam que decorra o melhor possível tendo em conta as limitações que se prevêem. No primeiro dia todos os jogadores foram medidos e pesados para se acompanhar o desenvolvimento dos jogadores no decurso da época desportiva. Muita expectativa no primeiro dia para uma época que se espera competitiva mas sem data de início.”