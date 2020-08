Arena de Almeirim vai receber homenagem a Amália Rodrigues

A Arena de Almeirim vai receber Katia Guerreiro e Cuca Roseta para celebrar e homenagear os 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues.

Segundo o comunicado da empresa JP Beats, Katia Guerreiro será a primeira fadista do cartaz a subir em palco. O concerto vai realizar-se a 5 de setembro e vai contar com a presença especial do também fadista Hélder Moutinho. A mesma fonte salienta que o concerto de Cuca Roseta, por sua vez, vai decorrer no dia 19 de setembro e também se vai realizar na Arena de Almeirim.

Os bilhetes já estão disponíveis no site da empresa: https://jpbeats.pt/#Live

A JP Beats admite que os concertos vão seguir as medidas de segurança da Direção-Geral da Saúde (DGS): “A Arena de Almeirim abre portas com a lotação reduzida e os lugares distanciados, tendo já recebido o parecer favorável da DGS às medidas adoptada para a concretização destes concertos”.

Mariana Cortez