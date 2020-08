Fibrocimento retirado das Escolas do concelho

As obras para a remoção do fibrocimento na Escola Básica 2/3 Febo Moniz em Almeirim já arrancaram e ainda antes do dia 15 de agosto devem começar as obras na EB 23 de Fazendas de Almeirim.



“Devemos ser das primeiras Câmaras no País a avançar com este tipo de obras no âmbito de um projeto estruturado pelo Secretário de Estado Carlos Miguel”, destaca Pedro Ribeiro.



Um investimento de cerca de 600 mil euros que para além da retirada do fibrocimento vai permitir melhorar e muito as condições térmicas das escolas.



“Mais um aproveitamento de fundos que só é possível fruto de um planeamento antecipado que nos permitiu ter um projeto pronto antes de ainda se falar nesta possibilidade”, conclui o autarca.