Miguel Mascarenhas conquista record pessoal, pódio nos sub-23 top 5 nos seniores

Dois anos depois do último pódio nacional, Miguel Mascarenhas conquistou 5° lugar sénior, 3° lugar nos Sub-23 com um novo Record Pessoal (5:36’68) no Campeonato de Portugal feitos numa prova adptada dos obstáculos, sendo reduzida para 2000m.



“Felizmente numa prova onde esteve presente todos os atletas dedicados aos obstáculos mas infelizmente divídos, os atletas do norte em Braga e do Centro e Sul em Lisboa! Obrigado o Rui Silva por acreditar em nós e ajudar em tudo o que for possível!”, disse o atleta dos 20 kms de Almeirim nas redes sociais.