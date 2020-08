Almeirim é um dos alvos em operação da PSP

A Polícia de Segurança Pública encontra-se desde a manhã desta sexta-feira numa operação contra a criminalidade informática por sete concelhos do país, um dos quais Almeirim. De acordo com o comunicado da Direção Nacional da PSP, a operação, intitulada de “Operação Momo” está a combater a criminalidade “praticada com recurso à aplicação MB WAY, dando cumprimento a 51 buscas, sendo 17 destas domiciliárias”.

A mesma fonte admite que a “Operação Momo” está a acontecer devido a uma investigação do Departamento de Investigação Criminal da própria PSP e é orientada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e “na qual são investigados fatos suscetíveis de, em abstrato, configurarem crimes de burla, burla informática, falsidade informática e acesso ilegítimo”.

Para além do concelho de Almeirim, a PSP também está a fazer buscas nos concelhos de Avis, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Monforte e Setúbal e tem a colaboração dos Comandos Distritais da PSP de Santarém, Portalegre e Setúbal e também da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Mariana Cortez