Não há soluções, há caminhos: 5 de agosto

As estatísticas de Deus. Deus não se mede nem se explica. Mostra-se. Um dia Jesus, querendo mostrar quem é Deus, falou de um pastor que deixava as noventa e nove ovelhas para ir procurar aquela que se perdia. Ora noventa e nove em cem é um óptimo resultado que justificaria fechar a caixa e dormir descansado. Mas para Deus as pessoas não são números e não há números que as valham. Que seria de nós no reino da quantidade?

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê