Domingos Chambel eleito Presidente da Nersant

Domingos Chambel foi eleito Presidente da Direção da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém. A lista liderada por Domingos Chambel foi eleita com um total de 234 votos a favor e 28 votos em branco, num total de 262 votantes, na Assembleia Eleitoral da NERSANT, na segunda-feira, 27 de julho, na sede da Associação, em Torres Novas.

A votação realizou-se por escrutínio secreto e decorreu no auditório da NERSANT, em Torres Novas. Estavam inscritos no caderno eleitoral 702 empresas com direito a voto. De acordo com o regulamento eleitoral, também houve a possibilidade de usar o voto eletrónico, e foi essa a modalidade preferida, tendo 254 empresas votado por este meio, na maior votação de sempre. Para votar através de voto eletrónico, o acesso ao Boletim foi remetido via email para os associados constantes no caderno eleitoral.

Domingos Chambel substitui na presidência da NERSANT Salomé Rafael, que cumpriu três mandatos à frente da Associação Empresarial. O empresário de Abrantes Domingos Chambel lidera uma lista constituída por 66 empresas, representadas por várias individualidades que compõem os vários órgãos sociais.