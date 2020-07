CMA assina protocolo com Tiago Brandão Rodrigues e retira amianto

Pedro Ribeiro aprovou ontem e hoje, dia 28 julho, assinou o protocolo que vai permitir retirar também o amianto na Escola Secundária Marquesa da Alorna, em Almeirim. Esta foi uma noticia avançada pela edição online de O ALMEIRINENSE.



No Barreiro, o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim assinou o protocolo com o Ministério da Educação que vai permitir a retirada do fibrocimento da Escola Secundaria.



“Uma aspiração com muitos anos”, descreveu o autarca.



“Um investimento de cerca de 400 mil euros numa escola que não é da Câmara mas o objetivo é resolver problemas. Se acrescentarmos o valor das 2 EB 23 o investimento nesta área é de 1 milhão de euros”, concluiu Pedro Ribeiro pois as obras vão ainda abranger as escolas EB 2+3 do concelho.