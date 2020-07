Empresários de Almeirim vão estar reunidos para vencer a crise

A MovAlmeirim informa que na próxima quinta-feira, 23 de julho, no cine-teatro de Almeirim, pelas 19.30 h, decorrerá uma reunião para tentar perceber como sobrevivem o comércio, as empresas e a economia no concelho de Almeirim em tempo de COVID 19.

Quais as dificuldades com que nos deparamos e quais as estratégias a traçar para combater a crise pandémica e reerguer a economia no concelho de Almeirim.



O que Almeirim oferece ao comércio e empresas?

Traga-nos as suas dúvidas, as suas queixas, os seus problemas e as suas sugestões. Juntos, vamos arranjar soluções!



Não falte. Confirme a sua presença pelos números 243 047 626 ou 914 838 684. (É obrigatória a inscrição pela necessidade de organização do espaço devido às restrições exigidas pela conjuntura atual).