David Antunes organiza concerto solidário

David Antunes organiza na monumental Celestino Graça um espetáculo solidário, no próximo sábado, 25 de julho. Este espetáculo terá lugar na Monumental Celestino Graça, em Santarém e está divido num Stand-Up com “A Estreia” de Cateta do artista Hugo Sousa, pelas 21h00 e um concerto do artista David Antunes & The Midnight Band, pelas 22h30.

Vai ficar tudo bem, será o tema deste espetáculo solidário, com principal objetivo de recolha de alimentos. “Se possível, traga um bem alimentar que será recolhido à porta e distribuído pelas instituições APPACDM e Santa Casa. 10% das vendas de bilhetes serão também convertidos em alimentos” afirmam os responsáveis.

Lotação limitada, com lugares sentados a partir de 5€. Bilhetes à venda em Ticketline.pt, em Lojas Worten, Fnac ou no local do espetáculo.

Todas as normas de segurança são aprovadas pela DGS, com uso obrigatório de máscara ou viseira.