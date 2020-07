Junta de Freguesia de Parreira e Chouto colocou mais uma árvore solar na freguesia

A Junta de Freguesia de Parreira e Chouto colocou mais uma das suas árvores solares na freguesia, desta feita no seu parque infantil e desportivo na localidade da Murta. Este parque serve os fregueses mais a sul da freguesia sendo também que é usufruído pela população de Marianos.

Esta árvore solar é a terceira implementada pela junta de freguesia, sendo que estão previstas pelo menos mais duas até ao final do ano de acordo com o Presidente Bruno Oliveira. Esta também é a mais evoluída, pois, permite carregamento de equipamentos móveis tais como smartphones.

De acordo com o presidente da junta de freguesia estas árvores foram desenvolvidas e elaboradas de acordo com as indicações dadas pela junta de freguesia, considerando que deixa a freguesia com um lugar de destaque nas preocupações ambientais, sociais e desportivas. Considera também que é com orgulho quando é abordado por curiosos de outros pontos do País a questionar sobre esta iniciativa, reconhecendo o pioneirismo e iniciativa ambiental executada.

Estas árvores tem sido aposta da junta de freguesia de forma a iluminar locais mais isolados ou sem possibilidade de iluminação eléctrica, poupando assim ambiente e recursos da junta de freguesia.