Imigração Ilegal: Podem ser feitas mais detenções nas próximas horas

Três pessoas foram hoje detidas e cerca de 150 foram sinalizadas numa operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) contra o tráfico humano, em Almeirim e Alpiarça, anuncia a Agência Lusa citando fonte do SEF.



A operação, que teve início às 5h da madrugada e terminou perto das 11h, tendo sido dado cumprimento a três mandados de detenção e 40 de buscas domiciliárias.



Na operação foram detidas três pessoas e identificados 150 estrangeiros como potenciais vítimas dos crimes de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal.



A operação surge no âmbito de uma investigação que visa averiguar a situação de imigrantes asiáticos a trabalhar na agricultura na região. Durante a operação, que contou com a participação de 120 inspetores do SEF, foram também apreendidas viaturas, documentação e material informático.



Trata-se de uma investigação delegada no SEF pelo Ministério Público de Santarém e que decorreu ao longo de um ano.

Os detidos serão presentes ao tribunal competente para aplicação das respetivas medidas de coação.

Esta operação decorreu com a presença de elementos das Equipas Multidisciplinares Especializadas para Assistência a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, de forma a garantir o tratamento adequado das situações ali detetadas e contou com o apoio de diversos parceiros em termos logísticos.

No total, participaram na operação 120 operacionais do SEF.

As diligências no terreno continuam, prevendo-se mais detenções nas próximas horas.

A SIC acompanhou em exclusivo esta operação. Pode ver aqui as imagens da operação.



A operação decorreu no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. Os detidos foram ouvidos primeiro pelo SEF e depois pelas procuradoras do Ministério Público. O SEF remeteu para mais tarde mais informações sobre a operação.