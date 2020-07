Footkart inova em Assembleia Geral

O Footkart EFKA realizou no dia 30 de junho a sua Assembleia Geral no Auditório do Estádio Municipal de Almeirim e tendo em conta a situação que vivemos no presente decidiu inovar.

“Com o intuito de aproximar os seus sócios dos momentos e decisões importantes do clube decidiu enviar, antecipadamente, o link da reunião síncrona na plataforma Zoom a todos os seus sócios permitindo assim que o distanciamento não seja um impedimento da participação de todos no dia a dia do clube”, disse Vasco Cravalho a O ALMEIRINENSE.

Quanto à Assembleia Geral, todos os pontos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, sendo de realçar a aprovação do maior orçamento de sempre do clube, cerca de 90 mil euros.

Quanto às contas relativas ao ano civil o clube apresentou um resultado líquido positivo de perto de 5000€.



O valor das quotas para a próxima época desportiva irá manter-se nos 17,50€. O presidente do clube informou todos que a próxima época há muito está a ser preparada com muitas surpresas para que a mesma seja inesquecível.



Vasco Carvalho terminou agradecendo a todos pela dedicação e empenho em prol do clube.