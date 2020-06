Testes serológicos: Munícipes começam a ser convocados

Os habitantes do concelho de Almeirim que foram selecionados para participar no teste serológico já começaram a receber as convocatórias.



O ALMEIRINENSE sabe que as cartas já começaram a chegar às residências escolhidas aleatoriamente seguindo modelos matemáticos e elaborado pelos melhores técnicos que existem em Portugal. Os documentos enviados pela Câmara têm um ID aleatório e a morada.



O Instituto Gulbenkian de Ciência em colaboração com vários institutos e universidades está a convidar 385 famílias de todo o concelho a participar no estudo. A ideia é alargar o estudo piloto em Almeirim que pode servir de experiência para o estudo do coronavírus em Portugal.

Esta iniciativa de testagem servirá para garantir as melhores condições sanitárias e de segurança, tendo em vista o atual e o próximo ano académico 2020-21.

As pessoas que receberem a carta devem agora seguir as instruções.