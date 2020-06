Pedro Ribeiro anuncia vontade de concorrer às eleições de 2021

Se Pedro Ribeiro tivesse que decidir hoje se avançava ou não a um terceiro mandato na Câmara Municipal de Almeirim, a decisão estava tomada: “Sim, avançava.”

A declaração foi feita no programa que a ALMEIRINENSE TV realizou no Mercado Municipal para assinalar o 29.º aniversário da elevação de Almeirim a cidade e de Fazendas a vila.



“Falta mais de um ano, a minha vontade existe e haja também a vontade do partido pelo qual tenho sido sempre candidato, estou certo que isso pode ser uma realidade”, começou por dizer Pedro Ribeiro.



O autarca que foi eleito em setembro de 2013 falava a propósito de ser o próximo presidente de Câmara a inaugurar as requalificações do Mercado e do IVV.



“Temos que perceber que as coisas são ao dia de hoje e se me perguntar ao dia de hoje se eu gostava de inaugurar o Mercado e o IVV (obras que só estarão prontas em 2022), eu tinha muito gosto nisso. Estes dois projetos começaram logo a ser tratados quando entrei, desde a compra até aos fundos comunitários ou projetos, e gostava de cortar a fita”, concluiu sorridente.