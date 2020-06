Não há soluções, há caminhos: 15 de junho

Uma sociedade doente pensa que o bem e os valores se encontram através dos votos e das maiorias. A maioria não tem necessariamente razão, só tem a força do seu lado. As audiências e as sondagens não nos dizem o que é melhor nem o que é a verdade, mostram apenas para onde as pessoas estão viradas, e não há nada mais relativo e volátil do que isso. Seria bonito se fôssemos a votos para saber onde fica melhor o nariz, os olhos, o estômago… Deveria sair cada monstro!

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.