Vai faltar a água no bairro AMCOFA

A empresa Águas do Ribatejo que devido a intervenções no Sistema de Abastecimento de Água que abastece o Bairro da AMCOFA, em Fazendas de Almeirim, para ligação de ramais à nova conduta, avisa que vão exitir constrangimentos e suspensão temporária no abastecimento por períodos curtos nos dias 13,16,17 e 18 de março.



Locais afetados: Barro da AMCOFA (inclui lar de idosos); Rua João Girardo Rua do Bairro



