Coronavírus: Jogos dos Tigres no ABC limitados a 560 pessoas

A Comissão Administrativa que lidera o HC Tigres informa que neste momento estão suspensos todos os treinos dos escalões de formação de Hóquei em Patins e Patinagem Artística do Hóquei Clube “Os Tigres”.



Vão ser mantidos os treinos da equipa Sénior de Hóquei em Patins e todos os jogos do Campeonato Nacional de Seniores terão lotação limitada a 50% da capacidade do recinto. No próximo jogo em Almeirim, já no próximo fim de semana, serão permitidas 560 pessoas, entre adeptos, jogadores, treinadores, árbitros, GNR e outros elementos da organização.



“Agradecemos a compreensão de todos, pois é uma forma de prevenção e segurança com toda a situação que se vive”, destaca o clube.



Estão ainda suspensas todas as competições nacionais jovens de Sub-13 a Sub-19, até 30 de abril segundo indica a Federação em https://fpp.pt/coronavirus-comunicado-oficial/.



Por outro lado estão suspensas todas as competições distritais dos escalões de formação, até data a indicar, nunca anterior a um eventual encerramento da atividade escolar.



“Estas decisões estão sujeitas a avaliação contínua e mediante novas orientações recebidas”, conclui a Comissão.