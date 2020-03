Câmara de Almeirim encerra serviços até 20 de março

Tendo em conta as situações de saúde pública relacionada com o Covid-19 a Câmara de Almeirim vai encerrar com entrada em vigor amanhã, inclusive, 5ª feira dia 12 de março os serviços na área do desporto, piscinas, bibliotecas, Museu, Posto de Turismo, etc.

Esta medida é cumulativa com a de adiamento de espetáculos que já tinha tomado no início da semana. O encerramento destes serviços devem acontecer até à Páscoa ficando em aberto uma alteração tendo em conta o evoluir da situação.

A CMA vai ainda encerrar, também, amanhã, 5ª feira e até dia 20 de março, 6ª feira da próxima semana os serviços de atendimento ao público e o espaço do cidadão. Esta medida tem como objetivo criar condições para que os serviços possam adaptar com a colocação de proteções que permitam uma maior segurança no atendimento, criando uma barreira física de vidro entre todos, evitando ou pelo menos minimizando no futuro a possibilidade de contágio.

Os colaboradores vão trabalhar estando disponíveis para atendimentos por telefone, e-mail ou mesmo por Skype. Ou seja os serviços funcionam regularmente mas sem o atendimento presencial até dia 20 de março.