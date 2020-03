Coronavírus: Medidas chegam ao futebol regional

A Direção da AF Santarém, atenta aos últimos desenvolvimentos e à avaliação do grupo de emergência da FPF e contacto com a Direção Regional de Saúde, relacionado com o impacto do Covid-19, decidiu esta terça-feira, o seguinte:

1. Suspender todas as provas distritais dos escalões de formação de futebol e futsal entre 10 e 29 de março;



2. Determinar que todos os jogos das competições distritais de futsal sénior decorram à porta fechada;



3. Determinar que os jogos das provas distritais seniores de futebol não poderão ter mais de 5 mil pessoas nas bancadas, no cumprimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde;



4. Suspender a realização de todos os treinos das Seleções Distritais, bem como a formação de agentes desportivos, no período atrás mencionado;



Em relação aos jogos que se irão disputar a AF Santarém informa que em consonância com a prática instituída pela FPF, decidiu, até nova indicação, suspender o cumprimento inicial entre as equipas e a equipa de arbitragem, através de aperto de mão.



Este procedimento está de acordo com recomendações para minimizar os potenciais riscos de transmissão do COVID-19.



A Direção da AF Santarém encontra-se a atenta aos desenvolvimentos sobre esta matéria, tendo constituído um Ponto de Contacto para fácil acesso dos Clubes à informação atualizada e este poderem transmitir as informações consideradas relevantes para presidente@afsantarem.pt, fabio.silva@afsantarem.pt e filipe.batista@afsantarem.pt