Coronavírus: FIFCA adiado

O Festival Internacional Folclore Cultura e Arte que se realiza de dois em dois anos e teria em abril de 2020 mais uma edição em abril foi adiada para data a definir.

Seguindo as recomendações da DGS, em articulação com as indicações do Município de Almeirim e de forma preventiva, o evento FIFCA será adiado e agendado para nova data a definir posteriormente.

Esta decisão foi tomada após a Direção-Geral de Saúde emitir novas recomendações, destinadas a pessoas que planeiam, trabalham ou participam em eventos públicos ou eventos de massas ou locais onde muitas pessoas estão juntas num só local, no mesmo período de tempo, incluindo concertos, conferências, eventos desportivos, ou outros.

“Neste sentido a Associação FIFCA, decidiu fazer cumprir as recomendações emitidas pela DGS, apelando a todos os parceiros locais, que façam chegar a informação agora divulgada a todos os intervenientes e voluntários”, diz a nota do FIFCA.

A epidemia do novo coronavírus já provocou a morte de mais de 4000 pessoas. Há mais de 114 mil infetados em todos os continentes, incluindo 41 em Portugal.

(em atualização)